FORZE DELL'ORDINE

PADOVA Orange the world e Questo non è amore. Carabinieri e polizia in prima linea contro la violenza sulle donne con due campagne di prevenzione.

L'Arma ha aderito all'iniziativa Orange the world che comincia nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e avrà termine il 10 dicembre.

La campagna prevede lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni, della società civile e dei media, tra cui colorare simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza di genere, edifici, monumenti e strade. In Italia è sostenuta dall'associazione Soroptimist International e per la circostanza la sede del Comando generale dell'Arma dei carabinieri sarà illuminata di arancione e sarà diffuso sui canali social istituzionali, per l'intera durata della campagna, un video volto a pubblicizzare l'attività svolta nello specifico settore. Il Comando Provinciale Carabinieri di Padova, nei cui locali è stata realizzata, con la collaborazione del club Soroptimist locale, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime vulnerabili, aderisce all'iniziativa illuminando con luce arancione la facciata principale della caserma Codotto e Maronese di via Rismondo. In questa particolare giornata, anche la Presidente del Club Soroptimist di Padova, Alessandra Brotto (in foto con i vertici dell'Arma), ha fatto visita alla caserma di via Rismondo, dove è stata ricevuta dai vertici del comando, come tangibile segno di stima nei confronti dell'Istituzione.

Questo non è amore è invece la campagna della polizia, che ieri ha rilasciato i dati locali sulla violenza di genere. Nella città di Padova sono stati registrati 139 casi di atti persecutori (151 nel 2019), 172 episodi di maltrattamenti, rispetto ai 182 registrati nel 2019, e 46 violenza sessuali, 12 in meno rispetto allo scorso anno. Quanto ai provvedimenti amministrativi in materia di violenza di genere, nel 2020, il Questore di Padova ha emanato 11 ammonimenti per stalking. È in fase di sperimentazione un'app, chiamata Scudo, a cui sta prendendo parte anche la provincia di Padova, di cui saranno dotate tutte le forze di polizia e che consentirà di possedere tutte le informazioni utili sui precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo.

