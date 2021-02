LA NOMINA

PADOVA «La priorità ora va alla campagna vaccinale e alla rimodulazione dell'offerta ospedaliera in relazione all'andamento pandemia. Non appena vedremo la luce in fondo al tunnel, sarà necessario pensare a un modello di sanità diverso da quello di prima. Una rinascita che tenga conto del territorio, e di tutte quelle patologie che oggi faticano a trovare risposta a causa del Covid». Questi i punti cardine della programmazione dell'Ulss 6 Euganea, dettata dal nuovo direttore generale Paolo Fortuna. Vicentino, classe 1963, il dottor Fortuna si appresta a tenere le redini della più grande azienda socio-sanitaria del Veneto, che abbraccia 101 comuni e ha una popolazione di circa 936mila abitanti. La nomina è avvenuta ieri a Palazzo Balbi. «La soluzione per contenere questa pandemia è nel vaccino continua Fortuna per questo motivo il primo passo sarà portare avanti la campagna vaccinale con efficienza. In parallelo si continua con i tamponi, l'attività di screening e di contact tracing per individuare e isolare i casi di positività. Senza dimenticarsi di garantire l'attività ordinaria. In questo senso sarà data grande attenzione alle patologie croniche, come le malattie cardiovascolari e quelle degenerative».

IL RITORNO

A dicembre 2019 il dottor Fortuna è stato richiamato in Veneto dall'ex dg Domenico Scibetta per ricoprire il ruolo di direttore dei servizi sociosanitari dell'Ulss 6 Euganea. Dal 2017 al 2019 Fortuna è stato responsabile del distretto di Codroipo in Friuli Venezia Giulia. La sua nomina a direttore generale dell'Ulss 6 arriva dunque nel segno della continuità, quanto mai importante per la gestione dell'emergenza Covid-19. «Credo nel lavoro di squadra per raggiungere obiettivi comuni aggiunge il dottor Fortuna - saranno curate con attenzione le relazioni con l'Azienda ospedaliera, lo Iov, le amministrazioni comunali, oltre che con il terzo settore e le case di riposo. Dirigerò questa Ulss con una logica di continuità rispetto a quanto fatto finora dal dottor Scibetta, con il quale ho condiviso importanti scelte in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Venendo da un precedente incarico in Friuli Venezia Giulia, nell'ultimo anno e mezzo mi sono impegnato nel tessere solide relazioni nel territorio padovano». Geriatra, il dottor Fortuna è un profondo conoscitore del sistema sanitario regionale del Veneto, avendo ricoperto per ben dodici anni, dal 2004 al 2016, l'incarico di direttore dei Servizi Sociali a Vicenza. In precedenza, è stato responsabile dell'Unità operativa complessa Cure Primarie del distretto Socio-sanitario Ovest, per quattro anni direttore del Servizio territoriale anziani nonché direttore del Servizio di integrazione sociosanitaria per l'anziano, sempre a Vicenza.

LE MISURE

Il dottor Fortuna ha gestito l'ondata Coronavirus nelle case di riposo della provincia, mettendo a punto un modello basato sull'isolamento dei contagiati e dei casi sospetti in aree blindate. «Ora fortunatamente le positività nelle Rsa sono notevolmente diminuite fa sapere il manager - merito delle misure di contenimento e della vaccinazione. Abbiamo passato periodi difficili, abbiamo perso molti anziani, e ora non abbasseremo la guardia. Voglio ricordare il lavoro encomiabile garantito da tutti i medici, sanitari, operatori e amministrativi che si sono impegnati in quest'anno di pandemia». E riguardo la sua nomina, aggiunge: «Sono onorato della fiducia riconosciuta dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Ritengo che le scelte siano state equilibrate».

Il contratto firmato dai direttori generali è valido per tre anni più un possibile prolungamento di altri due. Nei prossimi giorni il dottor Fortuna sceglierà il direttore sanitario e il direttore amministrativo. La nomina del direttore al sociale dovrà essere condivisa con la Conferenza dei sindaci. «Diamoci un attimo di tempo conclude Fortuna - sarà comunque tutelata la continuità». Nella sua lunga carriera lavorativa, il dottor Fortuna ha maturato un'esperienza a tutto tondo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sociali territoriali, in particolare nel delicato ambito dell'assistenza agli anziani. Sono moltissimi i progetti per la terza età coordinati negli ultimi vent'anni, come la sperimentazione della scheda per la valutazione multidimensionale dell'anziano poi adottata in tutta la regione. Numerosi anche gli incarichi di consulenza per conto dell'Agenas, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

