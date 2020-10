Le restrizioni del Covid non fermano la formazione di Fòrema a Padova. Nei prossimi giorni sono fissati tre importanti appuntamenti, che alla luce delle recenti normative saranno tutti gestiti come webinar on line per garantire la sicurezza di relatori e ospiti.

Il primo, Smart working let's do it, è programmato per oggi. Nel pieno della pandemia di questa primavera, le aziende hanno dovuto accelerare sul fronte dell'introduzione di modalità di lavoro agile. Fòrema ha riflettuto attorno al tema col progetto Smart organization per donne, senior e talenti in azienda, realizzato grazie al contributo della Regione Veneto e al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Smart working, work-life balance, nuovi modelli organizzativi, lavoro agile, persone flessibili e competenze dinamiche: sono questi i driver che le aziende oggi devono affrontare con dedizione, il ruolo della struttura Hr è sempre più importante, spiega il direttore di Fòrema, Matteo Sinigaglia. «La nostra idea è quella di supportare l'ufficio hr coinvolgendo donne, lavoratori senior e i cosiddetti millennials».

Il 29 ottobre salirà in cattedra il campione del rugby Mauro Bergamasco, oggi trainer esperienziale.

Infine, il 3 novembre a tenere le redini del workshop di quattro ore dal titolo Digital skills for hybrid job sarà Paolo Gubitta, professore di business organisation e family business dell'Università di Padova.

