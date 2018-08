Fondi per la cultura: dal castello Carrarese alle mura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(al.rod.) Non solo grandi opere che guardano il futuro della città. Dal luglio dell'anno scorso, infatti, l'amministrazione Giordani ha investito milioni di euro per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Martedì scorso, per esempio, la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale del Castello Carrarese. Un progetto che verrà finanziato con 5,4 milioni di euro. La delibera, presentata dall'assessore alla Cultura Andrea Colasio, permetterà al Comune di utilizzare il fondo...