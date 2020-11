LE INTERPRETAZIONI

PADOVA Le associazioni dei commercianti sono in subbuglio. E lavorano su più fronti: avere chiarezza sul funzionamento dei ristori e proteggere per quanto possibile il lavoro dei propri soci. Confesercenti, ad esempio, si sta spendendo per sbrogliare tutti i dubbi sulla questione dei contributi a fondo perduto: da ieri, infatti, si è aperta la possibilità di richiederli per gli esercenti del centro storico ma sembra che il contributo non sia cumulabile con quello del decreto agosto e non sono ben chiari altri punti del decreto.

«Padova è uno dei 29 comuni che in base al decreto agosto ha registrato prima dell'emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti fa sapere in una nota Confesercenti Per le imprese che hanno sede legale o operativa in centro storico fino al 14 gennaio 2021 è possibile richiedere il contributo a fondo perduto per i danni subiti dal calo dei turisti stranieri». Questo contributo spetta, in linea generale, se il fatturato di giugno 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato di giugno 2019 e ci sono diversi scaglioni a cui si può fare riferimento: a seconda della perdita dovrebbe esserci un diverso ammontare del contributo. «Per i pubblici esercizi precisa Confesercenti il bonus non è cumulabile con quello del decreto agosto per le imprese di ristorazione. Per la città di Padova, trattandosi di sedi operative, va chiarito se spetta anche agli operatori su area pubblica o alle altre attività che pur avendo la sede legale fuori dal centro storico hanno una sede operativa al suo interno. Non è specificato nemmeno se l'attività deve essere svolta in modo continuativo o in modo saltuario».

LA BATTAGLIA

Ma c'è un'altra questione che le associazioni di categoria devono affrontare: la battaglia con il commercio online, quest'anno ancora più complicata a causa della pandemia che inevitabilmente favorisce i grandi colossi dell'e-commerce. E quando l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano in televisione ha invitato i cittadini ha comprare i regali di Natale su internet per evitare di uscire, il presidente di Ascom Patrizio Bertin ha fatto un balzo sulla sedia. «Nel prossimo decreto il premier Conte, tra i tanti divieti, dovrebbe inserire anche una postilla: è fatto divieto ai virologi di parlare di economia ironizza in tono amaro Bertin E questo con tutto il rispetto e il sostegno che dobbiamo ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che godono della nostra incondizionata fiducia per ciò che fanno nei reparti di terapia intensiva e non solo. Quando il professor Galli afferma che i regali di Natale è meglio comprarli su internet, forse non si rende conto di cosa possa voler dire per migliaia di famiglie che vivono di commercio azzerare il fatturato di dicembre. E sembra non rendersi conto che tutti i sondaggi confermano che più che la pandemia la gente teme il disastro economico».

Proprio per sostenere i piccoli negozi contro i grandi colossi, Ascom a Padova ha fatto partire la campagna Fai un regalo alla tua città, sostieni con i tuoi acquisti i negozi vicino a te. La preoccupazione delle associazioni di categoria è rivolta più che altro alle conseguenze che questa crisi potrebbe avere sui commercianti, alla frustrazione e alla rabbia che stanno montando e potrebbero scoppiare da un momento all'altro. «Dobbiamo evitare che i problemi economici di gran parte delle famiglie venete finisca per alimentare un malcontento e uno scontro sociale che, in questi giorni, in altri luoghi, si è già palesato quando è stato srotolato lo striscione con su scritto Facile per chi ha lo stipendio dire agli altri di stare a casa - avverte Bertin - Sottovalutare sarebbe un grave errore».

Si.Mo.

