PADOVA Consentire ai pazienti e al personale medico e infermieristico della clinica di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova di svolgere le attività quotidiane con strumenti adeguati di fronte all'emergenza Covid-19. È l'obiettivo che Fondazione Città della Speranza potrà perseguire grazie al contributo di 15mila euro ricevuto da UniCredit, tramite l'iniziativa Carta Etica, per il progetto Tecnologie a supporto della telemedicina e della teledidattica per pazienti oncoematologici. La pandemia e le conseguenti restrizioni hanno costretto ad interrompere o a rivedere le normali attività all'interno del reparto, dall'approccio di cura alla gestione della didattica e dei momenti ludici. Di qui la necessità, da un lato, di introdurre dispositivi idonei da utilizzare al letto dei pazienti, dall'altro di favorire le attività scolastiche e di gioco attraverso dispositivi multimediali. Grazie al contributo di UniCredit quindi Città della Speranza potrà acquistare un carrello computerizzato per le mansioni infermieristiche; sei iPad Air con collegamento internet, da montare al letto dei pazienti in Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche (TCSE) per consentire la didattica a distanza e le attività di svago con i volontari; tre computer fissi e altrettanti mobili da mettere a disposizione di medici, psicologhe e ricercatori per lo svolgimento di attività di telemedicina verso i pazienti dimessi e per offrire una prima pronta risposta ai casi di emergenza che dovessero insorgere, particolarmente importanti in questo momento storico in cui il Covid-19 può contribuire a generare nei pazienti stati di ansia e preoccupazione. La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la carta di credito UniCreditCard Classic E, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi della Carta Etica UniCredit, negli ultimi 8 anni, è riuscita a sostenere 100 progetti di onlus e associazioni benefiche sparse in tutto il territorio nordest, erogando contributi per oltre 1,4 milioni di euro. «Con questo progetto - afferma Stefano Galvanin, presidente della Fondazione - possiamo garantire continuità alle attività ospedaliere, rendendole più performanti, e supporto specifico ai pazienti».

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

