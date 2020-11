LA RISORSA

PADOVA Avevano detto che l'avrebbero fatto e hanno mantenuto la parola. La Fondazione Cariparo ha investito, dirottandoli da altri capitoli, ben 20 milioni di euro per sostenere le emergenze legate alle conseguenze economico-sociali della presenza del virus nel territorio.

I segnali si erano avuti già in primavera quando il cda rischiando un investimento in deficit aveva aumentato la disponibilità di fondi sul territorio di Padova e Rovigo, per il 2020, a 70 milioni di euro, aumentando da 13 a 20 milioni il plafond destinato agli interventi di emergenza e di rilancio post Covid. Un intervento straordinario che nessuna altra Fondazione ha messo in atto.

IL RILANCIO

Tra i fondi destinati il cui dettaglio è mostrato in tabella ci sono 6 milioni di euro per la fase di rilancio che si focalizzeranno: sul sostegno di progetti riguardanti l'inserimento socio-lavorativo a fronte della crescente perdita del lavoro; su interventi per favorire lo studio e l'occupazione dei neodiplomati e dei neo-laureati; su interventi a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione all'accoglienza nei mesi estivi dei bambini e ragazzi i cui genitori sono impegnati in attività lavorative; su interventi di sostegno all'economia del territorio.

L'obiettivo è salvare i giovani dall'assenza di futuro occupazionale. Salvare le famiglie che non sanno dove portare i figli nel momento in cui lavorano. Salvare le piccole aziende che sono quelle più penalizzate nell'accesso al credito.

LA RICERCA

Di particolare interesse il bando per progetti di ricerca sul Covid per iniziative che la comunità scientifica sta conducendo o intende avviare in tema di studi per il contrasto all'epidemia Covid-19, con particolare attenzione alla comprensione dei meccanismi di replicazione del virus, al contrasto della sua diffusione e allo sviluppo di terapie efficaci. La «call for project» ha selezionato 21 progetti a fronte di 77 pervenuti.

IL PRESIDENTE

«Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ci siamo attivati rapidamente per rispondere in maniera concreta e mirata ai bisogni urgenti che il territorio esprimeva dice il presidente della Fondazione, il professor Gilberto Muraro - Diverse e robuste le misure di natura sussidiaria adottate, con uno sguardo anche a quelle azioni di più ampio periodo che si concentrano sulla gestione degli effetti che la pandemia genererà. Consapevoli di questo, abbiamo già confermato il nostro impegno di destinare alle erogazioni 40-45 milioni di euro nel 2021. Di questi 10 milioni di euro andaranno al sociale».

«Presteremo particolare attenzione all'evoluzione del contesto per essere a fianco dei nostri stakeholder, con l'obiettivo di contribuire a superare la grave crisi».

«Seguiremo con la massima attenzione gli sviluppi delle politiche e delle iniziative a livello europeo, nazionale e locale per concorrere alla loro realizzazione attraverso l'apporto non solo di risorse, ma anche di competenze e di reti di relazioni con l'obiettivo di promuovere la competitività delle province di Padova e Rovigo, che supporteremo nello sviluppo delle competenze necessarie per partecipare ai programmi dell'Unione Europea e alle relative opportunità di finanziamento».

Mauro Giacon

