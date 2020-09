LA SITUAZIONE

PADOVA Mascherine? Distanze di sicurezza? Misurazione della temperatura all'ingresso? Sì, ma non ovunque. I ritrovi del popolo della notte sono stati passati al setaccio dalle forze dell'ordine anche questo fine settimana. E qualcosa che non va è stato trovato: dopo la chiusura del Chiosco, agenti e militari hanno riscontrato irregolarità in un locale, il The Lake di via Regione Veneto dove stavano trascorrendo la serata un centinaio di avventori. E una multa salata è in arrivo pure allo Strasse di via Gritti, ma in questo caso il Covid non c'entra: il bar ha terminato i punti della patente dei locali e avrebbe dovuto rimanere chiuso per 15 giorni. Durante i controlli interforze, però, si è scoperto che questo fine settimana il bar ha aperto al pubblico come niente fosse: 500 euro di multa ogni volta per ogni volta che è stato accertato l'illecito e il pub rischia pure di vedersi revocata la licenza.

Al Pride Village, invece, era tutto a posto durante il controllo avvenuto poco dopo le 23. Lo assicurano questura e Polizia locale. Ma sia questore Isabella Fusiello che l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina sono convinti che servano «più passaggi delle forze dell'oridne durante la stessa serata per evitare che quanto successo di ripeta».

Fusiello oltre che la necessaria repressione, evidenzia anche il ruolo fondamentale dell'educazione: «Serve la cultura del rispetto delle regole. Ci possono essere sì provvedimenti e multe, ma è necessario che ci sia attenzione anche a livello individuale. Le autorità fanno il loro lavoro, ma serve un'educazione anche a livello familiare. Nella testa delle persone deve entrare un concetto: dovete indossare queste mascherine». L'assessore al commercio, Antonio Bressa, si rivolge invece ai gestori: «State attenti, non omettete nessun dettaglio».

I CONTROLLI

Il questore ricorda che è stata creata una squadra apposita per verificare il rispetto delle normative anti-covid: «Tutta quest'estate la squadra ha proceduto ai necessari controlli nei vari locali e luoghi di assembramento della città. E così è avvenuto pure sabato quando gli agenti della Polizia di Stato hanno verificato che tutto procedesse correttamente insieme a quelli della Polizia locale. Alle 23.20, in particolare, si è proceduto al controllo al Pride village, dove tutto era in ordine, tanto che la pista da ballo era transennata. Abbiamo appurato che il video che mostra assembramenti sotto al palco è stato registrato intorno alle 1.30. Ciò vuol dire, dunque, che dovremo fare doppi controlli nella stessa serata».

Sulla vicenda Pride Village interviene anche Bonavina: «Avevamo dato delle prescrizioni ben precise e le abbiamo trovate rispettate. Tanto che non abbiamo ricevuto alcuna lamentela sabato e durante il controllo avevamo appurato che tutto era tranquillo. Così era stato durante tutta l'estate. Viste quelle immagini posso solo dire che quanto avvenuto sabato non doveva capitare. Gli organizzatori sono stati davvero bravi, ma ci sono ragazzi a cui dai un dito e loro si prendono il braccio. Speriamo non si ripeta. Per fare ciò dovremo dare un occhio in più. E così faremo».

La vicenda del Pride ha scatenato le polemiche dei titolari dei locali. Ma Bressa li invita a non abbassare la guardia: «Purtroppo molto pesa il comportamento individuale delle persone. Per cui state attenti a tutto, non trascurate il minimo dettaglio. Il rigore ci vuole perchè i contagi aumentano e quindi serve responsabilità. Le forze dell'ordine fanno il loro dovere controllando.

IN CENTRO STORICO

Durante i controlli in centro gli agenti della Locale hanno scoperto che lo Strasse aveva tenuto aperto nonostante l'obbligo di chiudere 15 giorni. In questo caso, come spiega il comandante Lorenzo Fontolan, «la chiusura non è stata imposta per via delle norme anti-Covid, ma perchè il locale aveva esaurito la patente a punti. Sicuramente verranno sanzionati con 500 euro per ogni volta che è stato riscontrato l'illecito». Inoltre sia Questura che vigili stanno segnalando il fatto al sindaco: il locale rischia una chiusura di 2 mesi o addirittura la revoca della licenza». Gli agenti sabato sera hanno controllato anche Le Staffe, Villa Italia, Villa Barbieri: non sono state riscontrate irregolarità.

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA