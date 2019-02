Foibe e campagna di Russia eventi a teatro e nella pieve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPOSAMPIERESEDoppio appuntamento domani, sabato, per l'iniziativa dei Comuni della federazione in occasione della giornata della memoria e per ricordare gli esuli istriani e dalmati. Domani alle 11 nella sala teatro della parrocchia a Santa Giustina in Colle va in scena lo spettacolo Sorelle. Una storia per non dimenticare la tragedia delle foibe, evento rivolto alle terze medie del Kennedy e aperto alla cittadinanza. Poi, con inizio alle 20.30 , nell'antica pieve di San Prosdocimo a Villanova, viene presentato il documentario dal titolo ...