Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPADOVA Si moltiplicano i contagi nelle scuole padovane e alla primaria Fogazzaro di Chiesanuova scoppia un focolaio con 15 positivi. Il cluster ha costretto alla quarantena 2 classi. Dopo alcune segnalazioni di scolari positivi, ieri mattina a sottoporsi al tampone rapido allo stadio Euganeo sono state due classi e i risultati non sono per nulla incoraggianti: i positivi al test sono infatti 15. «I numeri precisi dei contagi non mi...