PADOVA Si moltiplicano i casi di Covid in città, ma quello scoperto ieri sera all'asilo notturno è uno dei più delicati. Un ospite si è sentito male e subito sono stati allertati i soccorsi.

É risultato positivo al tampone per il Covid e a quel punto è scattato il protocollo di sicurezza. Sono stati messi sotto esame tutti e 82 gli ospiti della struttura e 30 di loro sono stati trovati positivi.

Un problema enorme perché si tratta di persone che di solito girano per la città e si ritrovano solamente a dormire alla sera. Dove sono stati quegli ospiti durante il giorno? Hanno mangiato alle cucine popolari? Un potenziale pericolo per la città. Proprio per questo le istituzioni si sono riunite per realizzare un sistema di emergenza.

Si sono immediatamente attivate le verifiche su operatori, come da protocolli previsti. E quando è stato chiaro che quasi metà degli ospiti doveva essere isolata si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del sindaco accompagnato dalla dirigente dei Servizi sociali, del presidente della Provincia, dei responsabili dell'Ulss 6, dei vertici delle Forze dell'ordine. Da subito sono state attivate le procedure sanitarie previste.

Ecco perché le persone risultate positive rimarranno in isolamento presso la struttura dell'asilo notturno mentre quelle risultate negative saranno affidate in sicurezza a strutture capaci di garantire lo svolgimento del periodo di isolamento fiduciario.

La situazione è sotto controllo, assicurano le autorità comunali e sanitarie, costantemente monitorata col supporto delle autorità sanitarie, degli operatori sociali, della Protezione Civile e della Croce Rossa.

Il focolaio da quanto trapela dalle prime informazioni è circoscritto. «Si è provveduto ad adempiere a tutti i protocolli e le procedure» informano dall'amministrazione comunale.

È il secondo caso di sviluppo del virus in una comunità gestita dal Comune. Qualche giorno fa è toccato alla sede dei Vigili dove un agente ha dichiarato di aver contratto il virus ed è stato chiuso e sanificato l'ufficio con i suoi colleghi mandati a casa.

Dopo appena poche ore un altro caso si è verificato alle cucine economiche popolari, ora non si sa se sia da mettere in relazione a questi ultimi ma la situazione resta difficile. Soprattutto in relazione a quanto sia stata possibile le diffusione del virus da parte dei senzatetto.

