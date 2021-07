Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIPADOVA Nuovo boom di contagi nel padovano, dove tra lunedì e martedì si segnalano 27 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. A confermarlo è l'ultimo bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia.I positivi al tampone salgono a 655. E per la prima volta nell'ultimo mese risale di pari passo la pressione ospedaliera. Nei reparti Covid sono ricoverate diciassette persone, cinque in più rispetto alla...