SELVAZZANO Si è spenta all'età di 63 anni la dottoressa Flavia Cassiano, medico di base a San Domenico di Selvazzano, dove esercitava da diversi anni nell'ambulatorio situato in via San Giuseppe.

La dottoressa, originaria di Bassano del Grappa dove ha anche frequentato il Liceo Scientifico, aveva poi proseguito gli studi all'Università di Padova. Da un paio di anni combatteva contro una malattia, tanto nel maggio del 2019 aveva anche dovuto interrompere l'attività per un certo periodo. In questi mesi ha sempre sperato di poter riprendere il suo lavoro, ma il suo fisico già fragile nulla ha potuto di fronte al Covid.

La sua morte lascia nel dolore il marito e i tre figli oltre al fratello Fabrizio. Chi la conosceva bene la descrive come una persona mite, sensibile, altruita, bravissima, tenace e coerente nelle scelte di vita. Scrive su Facebook la sua amica Elisabetta Monari Martinez: «L'ho conosciuta a Bassano da adolescente, piena di entusiasmo e di sogni che hai poi realizzato, anche se ci ha lasciato troppo presto». Poi conclude: «Flavia, sono certa che il Padre, in cui credevi profondamente, ti ha accolto nelle sue braccia, mentre tu rimani un esempio per i tuoi figli e per tutti noi».

Così il fratello: «Flavia era una brava dottoressa perchè nel suo lavoro ci metteva il cuore. Non credo avrebbe potuto fare un altro lavoro. Era anche una sorella molto generosa».

