Firmata l'alleanza tra Bo e industriali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PATTOPADOVA Nasce l'alleanza tra impresa e ateneo per invertire la fuga dei laureati e rilanciare il sistema produttivo. È stato siglato l'accordo quadro di collaborazione tra Assindustria Venetocentro e Università di Padova per far decollare il trasferimento tecnologico e di conoscenza, il partenariato didattico, l'investimento in alta formazione, lo sviluppo delle competenze e l'attrazione di giovani ad elevata qualificazione. Il progetto è stato presentato ieri al Bo dal rettore Rosario Rizzuto, dal presidente di Assindustria...