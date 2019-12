Fiorino sbanda e finisce contro il bus Feriti i due autisti e tre passeggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOARA PISANIUno schianto violento e improvviso, con un furgone che si è scontrato frontalmente contro un autobus di linea a ridosso del ponte sull'Adige fra Boara Pisani e Boara Polesine, sulla Statale 16, alle 9 di ieri. Attimi di terrore per i passeggeri della corriera Busitalia che era in servizio sulla tratta Rovigo-Padova, che tuttavia non hanno riportato lesioni significative, a differenza dell'autista, V.A., 38 anni, di Battaglia Terme, che nell'urto è andato a sbattere contro il parabrezza mandandolo in frantumi. Anche il furgone, un...