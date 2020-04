LA CERIMONIA

MERLARA Un mazzo di fiori bianchi e rossi deposto proprio davanti alla cappella in cui sono sepolti Pietro e Santa Scarmignan, i benefattori a cui è intitolata la casa di riposo di Merlara, che piange le sue 29 vittime su 73 ospiti. È questa l'immagine toccante che arriva dal paesino del Montagnanese dove ieri mattina, al termine della messa a porte chiuse, l'amministrazione comunale, la presidente della struttura e il parroco hanno reso omaggio a tutti i defunti che riposano nel cimitero, in particolare ai nonni del pensionato stroncati dal Coronavirus. Il cimitero, chiuso da quando il pensionato è diventato focolaio Covid, ha spalancato i cancelli per dieci minuti. Il tempo di una preghiera, di una benedizione e del cordoglio, vissuto dalle autorità a nome dell'intera cittadinanza. La scelta di deporre il mazzo di fiori proprio ai piedi della cappella Scarmignan non è stata casuale. Negli anni Quaranta Pietro e Santa, benestanti senza figli, lasciarono l'edificio bianco di via Roma che oggi ospita il pensionato in eredità al Comune, con il vincolo di trasformarlo in un luogo di assistenza e cura per gli anziani. «Noi ci teniamo tantissimo al fatto che questa struttura quasi centenaria continui a vivere» ha affermato il sindaco Claudia Corradin, rivolgendosi ai concittadini collegati da casa alla diretta Facebook. «Abbiamo pensato insieme a questa breve cerimonia perché tante famiglie ci avevano chiesto di portare dei fiori sulle tombe in occasione delle feste pasquali e poi per ricordare i tanti defunti della casa di riposo che purtroppo non hanno avuto la cerimonia funebre a cui tenevano tanto» ha proseguito il sindaco, guarita dal Covid e che ieri indossava con orgoglio la fascia tricolore, insieme a guanti e mascherina.

IL RICORDO

Don Lorenzo Trevisan li ha ricordati uno per uno durante la messa: 29 nomi, da Nerone, morto il 14 marzo, a Ornella, la prima positiva deceduta venerdì. «Questo elenco ci fa rabbrividire ha detto il sacerdote ma sono convinto che questi nonni siano là, in paradiso. Li sentiamo vicini, ci vogliono bene, ci amano e pregano per noi». «Spero che da questa epidemia la nostra piccola comunità esca più unita, soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo avuto» ha concluso il sindaco. Il suo vice Matteo Migliorin, reduce dalla quarantena e famoso per i suoi componimenti in rima, ha dedicato una poesia a tutti i defunti di questo periodo e alle famiglie colpite dal lutto. «È con dolore che affrontiamo questo momento ha aggiunto Roberta Meneghetti, presidente della Ipab e uscita sabato da un isolamento durato 32 giorni per le famiglie che hanno perso i propri cari senza potergli dire addio abbiamo già previsto incontri di sostegno per elaborare il lutto e ascoltare l'esperienza di chi invece è rimasto vicino a questi anziani per professione o dovere. Di sicuro sono stati tutti accuditi con il massimo conforto e affetto perché il nostro pensionato è una grande famiglia: chi ci lavora ci mette il cuore e sta curando i nostri nonni come fossero i suoi».

Sull'ecatombe della Residenza Scarmignan sta indagando la procura di Rovigo che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Sabato pomeriggio i carabinieri del Nas hanno acquisito le cartelle cliniche dei deceduti e altra documentazione utile a capire perché il pensionato abbia pagato un prezzo di vite così alto. I sindacati hanno evidenziato le presunte mancanze della dirigenza nella gestione dell'emergenza Covid. Secondo il sindaco invece l'alto numero di vittime è frutto di una casualità. Oggi inoltre si congederanno i cinque paramedici dell'esercito e il loro coordinatore medico che nelle ultime tre settimane hanno prestato servizio all'interno del pensionato per rimpiazzare i dipendenti in isolamento.

Maria Elena Pattaro

