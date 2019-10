Finto tecnico del gas raggira 90enne: spariti tutti i gioielli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRUFFAPADOVA Truffe ogni giorno. Eppure gli anziani continuano a cascarci. Ieri la vittima è stata una novantenne residente in via Pietro Longhi, nel quartiere Arcella: a compiere il colpo un finto operatore del gas, che ha suonato al campanello della 90enne convincendola a farlo entrare in casa e a nascondere con una scusa tutti i suoi gioielli nel freezer.Nonostante la stranezza della richiesta, l'anziana ha compiuto tale operazione, semplificando il lavoro del falso tecnico che approfittando di un momento di distrazione della donna ha...