Finisce su un platano: postino muore in moto

IL DRAMMAPIACENZA D'ADIGE Si è schiantato contro un grosso platano mentre stava consegnando le lettere, in sella allo scooter di Poste Italiane. L'urto non ha lasciato scampo a Davide Carnevali, 37enne di Padova ma che per anni ha vissuto a Castelnuovo Berardenga (Siena) salvo poi tornare nel padovano, a Sant'Elena, quattro mesi fa perché era stato assegnato all'ufficio postale di Piacenza d'Adige. Il giovane è morto ieri mattina poco prima di mezzogiorno lungo strada provinciale 91, a Valli Mocenighe, frazione di Piacenza. AL LAVOROIl...