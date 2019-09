Fine cantieri: riapre corso Argentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA Questa mattina riapre il tratto di corso Argentina in corrispondenza del ponte su via Vigonovese. Un evento che, simbolicamente, va ad archiviare quella che i padovani ricorderanno come l'estate dei cantieri. A 90 giorni dalla chiusura al traffico della carreggiata est sud, in mattinata, attorno alle 9, verrà completamente rimosso il cantiere che per tutta la stagione estiva ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Potrebbe volerci qualche giorno in più, invece, per la riapertura al traffico di via Vigonovese...