LA GIORNATA

PADOVA Il conto alla rovescia è terminato, le prove generali in vista delle vaccinazioni di massa sono ufficialmente scattate. E' partita ieri mattina la campagna vaccinale anti-Covid in Fiera con i primi 340 medici e operatori della sanità privata accreditata. Le somministrazioni continueranno per tutta la settimana e le iscrizioni sono ancora aperte. Nel padiglione 6, dalle 8.30 alle 18.30, la giornata si è svolta senza intoppi e le forze messe in campo sono state la metà di quelle previste da lunedì 15. Sono stati infatti attivati solo cinque ambulatori vaccinali su dieci, con l'obiettivo di testare l'organizzazione nel suo insieme. Al lavoro dieci operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, due medici per la preparazione dei vaccini e i volontari della Croce Rossa nell'accoglienza e sorveglianza post somministrazione.

LE CATEGORIE

La prima fase della campagna vaccinale, tra gennaio e febbraio, ha coinvolto il personale ospedaliero, oltre che gli ospiti e gli operatori delle case di riposo e delle strutture residenziali per disabili. Nelle scorse ore l'Ulss 6 Euganea ha inviato una lettera al presidente dell'Ordine dei medici, Domenico Crisarà, per invitare gli odontoiatri e gli assistenti alla poltrona a prenotarsi on-line per ricevere la prima dose di vaccino al più presto. La seconda fase dell'immunizzazione di massa inizia la prossima settimana e durerà fino a marzo. Dal 15 febbraio sono invitati i nati nel 1941, da primo marzo quelli del 1940, dall'8 marzo tocca alla classe 1939 e dal 15 marzo sarà la volta della coorte del 1938. Gli anziani riceveranno una lettera scritta con orari, sedi e modalità per spostare l'appuntamento. Non è possibile prenotare né accedere liberamente alle sedi vaccinali.

LA DIRETTRICE

«Adesso stiamo finendo il giro di richiami - spiega la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea - prevalentemente personale medico e sanitario, disabili e ospiti delle Rsa. In queste ore abbiamo iniziato a vaccinare il personale delle strutture convenzionate. Successivamente vaccineremo i liberi professionisti, partendo dagli odontoiatri. Stiamo valutando se continuare fino a sabato. Apriamo gli appuntamenti man mano che si riempiono, perché dobbiamo rispettare i tempi di preparazione del vaccino, gli sprechi ovviamente non sono concessi».

LE SEDI

I punti di vaccinazione individuati per la vaccinazione di massa sono sei: oltre alla Fiera di Padova, l'ex ospedale di Monselice, il Chiostro degli zoccoli di Este e i palasport di Piove di Sacco (Borgo Rossi), Loreggia e Cittadella. La Fiera rimarrà aperta e attiva tutta la settimana, mentre gli altri punti vaccinali in provincia saranno funzionanti a giorni alterni. «Abbiamo conteggiato seimila persone della classe 1941 sottolinea la dottoressa Simoncello -. Da lunedì 15 sono stati invitati 3mila ottantenni nei sei punti vaccinali di Padova e provincia, gli altri verranno vaccinati la settimana successiva. Si va a scaglioni. La settimana prossima quindi viene vaccinata una parte degli anziani e si conclude la coda dei sanitari che in questa settimana non troveranno spazio». Rimane ancora in sospeso la convocazione delle cosiddette categorie a rischio (insegnanti, forze dell'ordine, autisti e così via). «Le categorie a rischio devono ancora essere declinate dalla Regione spiega - ce ne sono diverse, bisogna capire quali verranno considerate. Cominceremo grosso modo a inizio marzo».

I NODI

In merito all'organizzazione della grande macchina di prevenzione, i timori più forti guardano alla sovrapposizione di coorti di vaccinazione andando avanti nel tempo. Soprattutto nella gestione delle seconde dosi. «Credo che aumenteremo sempre di più le linee di vaccinazione aggiunge Simoncello -. La Regione ha dato indicazione di inserire nuove classi, però ci sono da tener conto i richiami. Andremo avanti per tre settimane tranquilli, ma poi si dovrà lavorare per un 50% con le prime dosi e per un 50% le seconde. Servirà calibrare il sistema».

Inizia a preoccupare la percentuale di coloro che lavorano nelle case di riposo o nelle strutture per disabili che rifiutano di sottoporsi al vaccino. «Fosse per me, vaccinarsi dovrebbe essere obbligatorio per lavorare in una struttura per anziani o per non autosufficienti afferma Simoncello -. Lo stesso vale per le scuole. Anche se non si dovrebbe arrivare a questo punto, perché dovrebbe valere semplicemente il senso civico. Un senso civico che non c'è più, questo è il problema di fondo. Le persone pensano solo ed esclusivamente a se stesse, ma una loro scelta può incidere anche sulla salute di altri».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

