Fidanzati gay, faida tra famiglie: uno accoltellato tra i passanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CENTROPADOVA Il cuore della città nuovamente sconvolto da un episodio di violenza tra stranieri. Dopo la rissa tra senegalesi in via Valeri, il cui video è stato condiviso pure dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sabato sera a due passi da Prato della Valle si è scatenata una faida tra famiglie tunisine, per lavare nel sangue l'onta di un amore gay tra due ragazzi poco meno che trentenni. Uno dei due, un 29enne, è stato accoltellato da tre cugini del compagno in corso Umberto I. L'aggressione ha così innescato una spirale di...