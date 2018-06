Fidanzati da 7 anni, ad agosto Elena e Ion si sarebbero sposati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITE SPEZZATEPADOVA Tra un mese Ion Ungureanu e la sua Elena si sarebbero sposati. Tutto era pronto per il matrimonio, in agosto, che avrebbe coronato sette anni d'amore. I vestiti, la cerimonia, il ristorante. Tutto era già stato organizzato. Un sogno che si è spezzato ieri notte, quando il 29enne romeno, da anni in italia, operaio, è rimasto vittima dell'incidente in via Brenta, a Borgoricco. LA FAMIGLIA DI IONIon viveva in via S.Anna a Villa del Conte, a soli 500 metri dal confine con la frazione di S.Anna Morosina di San Giorgio in...