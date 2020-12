IL BILANCIO

PADOVA Covid, 13 i morti nelle ultime 48 ore. Sette vittime e ancora 776 nuovi casi solo tra venerdì e sabato. La curva del contagio ricomincia a salire nel padovano e la drammatica conta delle vittime della pandemia supera quota 800. I dati aggiornati sono riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero.

Martedì scorso nell'ospedale di Schiavonia è mancato Francesco Saccon. Aveva 78 anni ed abitava a Borghetto di San Martino di Lupari. Lascia la moglie Meri ed i figli Valeriano ed Andrea. Al nosocomio di Cittadella è spirato un uomo di 94 anni di Campodoro. Se n'è invece andato la notte di Natale Renardo Giacomello, 78 anni, di Borgoricco. Era stato ricoverato una settimana fa assieme alla moglie Bruna. Lei tuttora in rianimazione a Camposampiero, Renardo trasferito fin da subito all'ospedale di Cittadella. Stimato in paese, lascia quattro figli e 12 nipoti. In ospedale a Camposampiero, il Coronavirus è stato fatale per Aldo Casarin, 88 anni di Trebaseleghe, già aggravato da altre patologie. Lo piangono i sei figli Valerio, Rosanna, Giuseppe, Camilla, Rita e Loretta. Terzio Fasolato aveva 85 anni e abitava in via Valli Pianta a Solesino. Si è spento nel giorno della Vigilia di Natale all'ospedale di Schiavonia, dove era stato trasferito da quello di Abano (dove era ricoverato per una patologia pregressa). Ha lasciato la moglie Rita e i figli Gabriele, Luca, Monica e Simonetta. All'ospedale di Schiavonia si è spenta anche Germana Cavallari, 81enne residente a Porto Tolle (Rovigo). È deceduta alla vigilia di Natale Pierina Cardin, aveva 93 anni, era di Conselve. Nello stesso giorno una crisi respiratoria è stata fatale per una novantenne di Teolo ospite della Casa di Riposo di Montagnana. Il decesso è avvenuto all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale.

Attualmente si contano 19.830 positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiati 43.511 padovani. Nel giro di 24 ore rallenta lievemente il carico ospedaliero, sono ricoverati 559 pazienti positivi. Si contano sei degenti in meno rispetto il precedente report.

