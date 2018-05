Festa per la B: l'alcol non è vietato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAPADOVA Festa per la promozione del Padova in B: saranno vietate solo le bottiglie e i bicchieri in vetro come pure le lattine, non la birra, che si potrà tranquillamente bere nei bicchieri di plastica nei bar e nei chioschi. Non sarà, dunque, analcolica la festa per la promozione del Padova in B, in programma questa sera in piazza dei Frutti. «Tutti potranno tranquillamente bere una birra nei bar della piazza e ai chioschi autorizzati in occasione dei festeggiamenti» fa sapere palazzo Moroni. In tutti i casi, sarà vietato...