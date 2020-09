L'ESPOSIZIONE

PADOVA Il mondo si racconterà a Padova: il 25-26-27 settembre, in Piazza Capitaniato, dalla mattina alla sera, si svolgerà una manifestazione che in città, nella prima edizione 2019, è piaciuta ed è stata apprezzata: Tuttaunaltracosa. Prevalentemente all'aperto, il festival, con circa 30 stand, porterà in piazza il meglio dei prodotti equo-solidali, provenienti da tutto il mondo: artigianato e cibo confezionato; in Sala Nassirya, si svolgerà una serie di eventi collaterali come dibattiti, video, mostre, laboratori didattici (www.tuttaunaltracosa). Tutto questo si chiama Festival Nazionale del Commercio Equo-solidale il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, il consumo consapevole e critico e gli stili di vita coerenti con l'Agenda 2030.

«Dietro ad ogni prodotto c'è una storia - spiega l'assessore Antonio Bressa - il festival mostra un diverso modo di vivere e consumare».

«L'evento dà uno sguardo attento all'ambiente, alle persone - chiarisce l'assessore Francesca Benciolini - nella cooperazione internazionale si è capito che l'attenzione all'ambiente, ai lavoratori, sono una ricchezza per le filiere produttive». La scelta di Padova si conferma, nell'edizione 2020 perchè la città, già l'anno scorso, si era dimostrata attenta e sensibile allo sviluppo equo-solidale: lo sottolinea l'organizzatore, Massimo Renno, presidente Associazione Botteghe del Mondo.

Venerdì, alle 12, l'apertura del festival verrà seguita, alle 14,30 in Sala Nassirya da una tavola rotonda su Fair Trade Academy: un progetto culturale per lo sviluppo di comunità e territori sostenibili e solidali; alle 20,30 e 22, all'MPX, in Sala Petrarca, verrà proiettato il docufilm: Tropico del caos e cambiamenti climatici. Sabato, allo stand Associaziona Botteghe del Mondo, in Piazza Capitaniato, si svolgerà, alle 11, il dibattito: Covid 19: epidemia di transito? con il chimico farmaceutico Giovanni Marzaro; alle 16, un incontro sul tema Profumo di menta, voci di donne dalla Palestina. Domenica, dalle 10 alle 12, in sala Nassirya, si potrà visitare la mostra Fair Trade for Future a cura di Angoli di Mondo, Equo Garantito, Veneto Equo. Dalle 10 alla chiusura prenderanno il via una serie di laboratori solidali. Nel pomeriggio di sabato e domenica, gli artisti di strada.

Ines Thomas

