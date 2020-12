IL PIANO

PADOVA Non solo 200 nuovi bus forniti dai privati, a garantire la sicurezza dei ragazzi delle superiori di Padova e provincia che, dal prossimo 7 gennaio, torneranno a scuola ci saranno anche degli steward che, alle fermate e nei piazzali delle stazioni eviteranno il formarsi di assembramenti. Ad annunciarlo ieri mattina in stazione è stata l'assessore regionale ai Trasporti Elisa De Berti che ha partecipato alla corsa inaugurale del nuovo tratto elettrificato della linea ferroviaria Padova - Montebelluna e Bassano - Padova.

Assieme alla vicepresidente della Regione c'erano il direttore regionale di Trenitalia Tiziano Baggio, i rappresentanti di Rfi Francesca Perrone e Patric Marini e i sindaci dei comuni interessati dall'infrastruttura: Elena Pavan sindaco di Bassano del Grappa, Luca Pierobon sindaco di Cittadella, Katia Maccarone sindaco di Camposampiero, Marica Galante vicensindaco di Castelfranco ed Elzo Severin sindaco di Montebelluna.

«Nei giorni scorsi abbiamo presentato la nostra proposta ai prefetti ha spiegato la numero due di palazzo Balbi Un piano che evita i doppi turni nelle entrate in classe che sarebbero stati troppo problematici dal punto di vista organizzativo. Abbiamo puntato, invece, sul potenziamento dei servizio con 800 bus in più a livello regionale». Questo significa che a Padova dovrebbero entrare in servizio 200 nuovi mezzi.

«Le aziende di trasporto, in breve tempo dovranno assumere, sempre a livello regionale, anche 220 persone che verranno utilizzate nei punti critici come fermate o stazione, per verificare che non si formino assembramenti ha continuato - Adesso dobbiamo capire che figure professionali inserire in organico, si potrebbe ipotizzare una sorta di steward. La cosa importante, però, è potenziare i controlli per evitare in tutti i modi che si possano creare occasioni di contagio».

Questi controllori saranno assunti da ogni singola azienda di trasporto con contratto a tempo determinato fino a giugno. Chiaramente, per procedere con le assunzioni e con i contratti per il potenziamento delle corse, le aziende hanno necessità di poter contare su risorse aggiuntive rispetto ai budget attuali. De Berti, così, ha voluto rispondere alle richieste che nei giorni scorso sono arrivate da più parti, su uno stanziamento regionale per finanziare i trasporti legati alla ripartenza delle scuole a gennaio.

«Mi chiedo perché il rientro in classe dovrebbe pagarlo la Regione ha scandito l'esponente leghista Non dimentichiamo che si tratta di una pandemia che ha carattere nazionale. Di conseguenza credo che, come tutte le altre regioni, anche noi abbiamo il diritto di avere dal governo le risorse necessarie per questa ripartenza. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. A quanto pare, qualcosa dovrebbe essere stanziato e dovrebbe dare copertura al piano del Veneto». Ieri però, De Berti ha insistito soprattutto sull'importanza della nuova linea ferroviaria.

«A partire da oggi circoleranno treni elettrici sostenibili, confortevoli e affidabili lungo un asse ferroviario frequentato ogni giorno, in periodo pre-Covid, da oltre 30 mila fra pendolari e studenti: 15 mila sulla Bassano- Venezia, 10 mila sulla Castelfranco-Montebelluna e 7 mila sulla Bassano - Padova - ha scandito la vicepresidente - Questo si tradurrà in un servizio per gli utenti migliore, più moderno e puntuale grazie alla maggiore affidabilità». L'opera, costata 24 milioni di euro, rientra nell'ambito del finanziamento di 30 milioni di euro destinati all'elettrificazione di queste tratte e della Conegliano Vittorio- Veneto.

«Con questi ulteriori 45 chilometri di infrastruttura, 30 km della Camposampiero-Cittadella-Bassano e 15 km della CastelfrancoMontebelluna, si aggiunge un fondamentale tassello all'ambizioso programma di elettrificazione del bacino padano promosso dalla Regione Veneto e attuato da Rete Ferroviaria Italiana - ha continuato - L'obiettivo è rivoluzionare il trasporto su ferro, massimizzandone i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. Da oggi saranno finalmente eliminate le attuali locomotive che consumano 3 litri di gasolio a chilometro, e al loro posto circoleranno treni a emissioni zero».

