Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il ruolo strategico delle PMI in questo periodo storico.Venerdì, dalla 9 alle 18 alla Fornace Carotta in via Siracusa è in programma il convegno organizzato da Federcontribuenti.«Le piccole e medie imprese sono una realtà preponderante sul territorio italiano, che vede il 60% degli addetti all'industria impiegato in aziende con meno di cinquanta dipendenti - dicono gli organizzatori - Realtà che sono state messe duramente alla prova...