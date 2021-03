Febbre alta e mal di testa: il sindaco Gianfranco Vezzaro di Campodoro è positivo al Covid. «Mercoledì mi sono sottoposto a un tampone rapido risultato negativo spiega Vezzaro -, ma a causa dei sintomi persistenti mi sono recato all'ospedale dove mi hanno sottoposto al tampone molecolare e sono risultato positivo al Covid. Sarò in isolamento domiciliare per 20 giorni e seguirò la terapia farmacologica a domicilio, se il virus me lo permetterà sarò comunque a servizio della comunità continuando a lavorare. Fare il sindaco in questo anno non è stata e non è una passeggiata e cosciente di essere esposto fin dall'inizio, ho sempre rispettato tutte le precauzioni per il mio bene e di tutte le persone che mi circondano. Purtroppo il virus c'è, circola e ci attacca quando meno ce lo aspettiamo. Non bisogna abbassare la guardia. Rispettate le regole, combattiamo e vinceremo anche questa».

Hanno invece fatto ritorno a casa Lea e Angelo, la coppia di anziani di Monselice sposi da 64 anni, ricoverati assieme a febbraio all'ospedale di Comunità di Montagnana per Coronavirus. Ieri pomeriggio sono stati dimessi e dopo alcune settimane di degenza trascorsa assieme in una stanza matrimoniale sono tornati a casa mano nella mano.

