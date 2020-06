LA SANITÁ

PADOVA «Cento foto per cento giorni di Covid: cento sguardi, cento paure ma anche cento risorse». Si chiude così il video realizzato dal dottor Stefano Targhetta che mostra il mosaico di volti del Pronto Soccorso di Camposampiero durante questi mesi di emergenza. Sono anche loro protagonisti attivi della lotta aperta al virus, con centinaia di pazienti accolti in triage o trasportati in ambulanza sin dall'inizio della pandemia. La raccolta di scatti è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell'Ulss 6 Euganea, ricevendo oltre un migliaio di riscontri positivi tra condivisioni e commenti. «Una decina di noi è stata contagiata dal Coronavirus ricorda il dottor Targhetta . Alcuni con sintomi molto banali, altri hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Non è stato facile, mai, né per le nostre famiglie né per i nostri pazienti. Da questa emozione è nata l'idea di raccogliere gli sguardi del team del Pronto soccorso, dai medici agli autisti, con l'obiettivo di custodirli nella memoria. A ben guardare come sempre prevale l'ottimismo: le immagini ritraggono persone sorridenti e contente. E' una forma di sdrammatizzazione che mostra la voglia di andare avanti».

IL BOLLETTINO

Nelle scorse 24 ore non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 in provincia di Padova. Tra ieri e martedì sera sono entrati in quarantena 16 padovani, il totale delle persone in isolamento domiciliare arriva così a 112. I dati sono relativi all'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. I positivi sono 51 (-1) mentre i negativizzati 3.585 (+1). Il numero dei decessi legati al Covid-19 rimane fermo a 300. Sono ancora ricoverati in ospedale 8 pazienti positivi, nessuno di questi è in terapia intensiva. Nonostante il contagio sul territorio padovano sia quasi nullo, il Pronto soccorso di Camposampiero non può abbassare la guardia. «All'inizio abbiamo fatto fatica ad abituarci a questa situazione ammette il dottor Targhetta -, ogni settimana cambiavano le disposizioni ed è stato necessario un forte spirito di adattamento e di coesione tra colleghi. Abbiamo creato un percorso dedicato al Covid e un'area protetta dove vestirci. Nessuno prima dell'epidemia avrebbe mai pensato di dover lavorare con caschi, tute, visiere e stivaloni. In 20 anni di lavoro ho visto molte situazioni drammatiche. Magari eravamo abituati a fiondarci sul luogo di un incidente stradale, eseguire rianimazioni cardio-polmonari, confrontarci con emergenze di ogni tipo, ma non a questo».

Il dottor Targhetta, vice primario del reparto, finora è stato sottoposto a 12 tamponi orofaringei. «Non sono mai risultato positivo afferma ma ogni volta è un'ansia, soprattutto per la mia famiglia e per le mie figlie. Quando torno a casa entro dalla porta secondaria e vado in bagno a cambiarmi e a lavarmi, per cercare di limitare qualsiasi tipo di rischio».

Non è andata così per Roberto Moretto, 38 anni, infermiere positivo al virus. «E' stata una doccia fredda spiega Moretto pensavo fosse tonsillite, ma il tampone ha mostrato la verità. Poi sono comparsi tutti quei sintomi che vedevo nei pazienti. E da lì mille pensieri, ero preoccupato di poter peggiorare e finire in terapia intensiva. Abbiamo voluto imprimere il ricordo di questo periodo per tener presente sempre cosa abbiamo vissuto e i segni che a fine turno ci lasciavano i dispositivi di protezione e la fatica».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA