PADOVA È comparso questa mattina proprio di fronte alla farmacia, attaccato ai portici. La farmacia Centrale di via Gorizia è la prima in centro città a essere riuscita a attrezzarsi per eseguire i tamponi antigenici rapidi. Il costo del servizio è di 26 euro, senza la necessità di presentare la ricetta del medico di base, e sarà necessario prenotare il proprio turno chiamando in negozio: il gazebo sarà attivo dalle 9 alle 12.30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Almeno per ora, perché visto l'interesse la direzione della farmacia potrebbe decidere di estendere gli orari. Ed entro pochi giorni anche la farmacia al Bo sarà pronta a partire.

«Abbiamo già 11 prenotazioni spiega una delle titolari, Silvia Bonazzi- abbiamo un'accordo con un'agenzia per avere un'infermiera specializzata. Per ora andiamo avanti così, poi se vedremo che le richieste saranno tante vedremo di aumentare gli orari di apertura. Abbiamo studiato a fondo le regole stabilite dalla Regione e poi abbiamo fatto richiesta al Comune per l'occupazione di suolo pubblico. Il Comune fortunatamente ci ha messo veramente pochi giorni a concederci l'utilizzo del suolo pubblico a determinate condizioni, come il fatto che il gazebo non sia fisso e lasciamo libera la strada per la circolazione dei mezzi e delle persone. Così siamo partite, è un servizio importante per i cittadini, cerchiamo di fare la nostra parte nella gestione di questa pandemia».

Ieri diverse persone si sono fermate a curiosare o fare domande e c'è chi già si è prenotato. «Mio padre è risultato positivo, per fortuna è asintomatico, ma dato che l'ho visto la scorsa settimana ho chiamato il medico di base per avere la ricetta e farmi il tampone spiega Giulia, dipendente di un'azienda di marketing, mentre aspetta l'esito Purtroppo sarebbero serviti giorni tra avere la ricetta, prenotare e ricevere l'esito, così quando ho saputo che qui si attivava il gazebo ho chiamato subito. Più che altro mi preoccupo di poter contagiare i miei colleghi di lavoro, volevo una risposta immediata. Questo servizio è davvero comodo, spero che anche altre farmacie riescano a farlo».

I tamponi che vengono effettuati al gazebo di via Gorizia sono quelli antigenici cosiddetti di terza generazione, generalmente considerati più affidabili anche se «consiglio comunque di rivolgersi al proprio medico di base in caso di positività» raccomanda la farmacista.

