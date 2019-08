Farmaci, 2.000 confezioni recuperate in un trimestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDICINALIPADOVA Oltre 2 mila confezioni di farmaci raccolti in un solo trimestre, per un valore di 22 mila euro.Questi sono i numeri che meglio inquadrano il successo che sta riscuotendo la campagna di raccolta dei farmaci validi in provincia di Padova promossa dal Banco Farmaceutico e con la collaborazione attiva dell'Ulss 6 Euganea, dei titolari di farmacie e di Intesa San Paolo, quale sponsor.È Sergio Marcassa, responsabile del progetto per il Banco Farmaceutico, che snocciola queste cifre. «Il successo afferma è ancora più...