ASSOCIAZIONI

PADOVA Un mese di workshop per accrescere le proprie abilità artistiche tra storia dell'arte, scrittura, comunicazione, disegno e cinema. È questa la proposta dei workshop d'arte on-line organizzati dall'associazione culturale Fantalica di Padova, per il periodo compreso tra il 16 giugno e il 17 luglio prossimi.

«Dal 27 maggio sono state riaperte ai soci le porte della sede di via Gradenigo, con tante attività e laboratori dal vivo ricorda in una nota l'associazione culturale Fantalica- ma nel frattempo continuano anche le proposte formative attraverso la piattaforma Zoom, in particolare i workshop artistici on-line».

«Questo rappresenta l'occasione giusta - prosegue Fantalica - per tutti coloro che durante l'estate, comodamente da casa o dai luoghi di villeggiatura, vogliano vivere delle esperienze di approfondimento nell'ambito della propria passione artistica». Ogni workshop si svilupperà in cicli di 4 o 5 incontri on-line in orario serale e infrasettimanale, affrontando argomenti specifici. «I formatori saranno artisti e attori, che da anni collaborano con Fantalica, i quali, in occasione di questo progetto, hanno organizzato alcune attività specifiche per le piattaforme web»precisano gli organizzatori.

Si parte martedì prossimo 16 giugno, con due seminari online dedicati al public-speaking e all'arte contemporanea: Introduzione al public speaking con l'esperto di comunicazione Giovanni Garavello e Tempus fugit. Atelier di arte postale con l'artista Anna Piratti.

Il 17 giugno sarà la volta dei webinar dedicati alla dizione e alla scrittura creativa: Dal respiro alla parola. Tecniche pratiche di vocalità con l'attore Riccardo Michelutti e Imparare l'horror dal Re con la scrittrice Laura Liberale.

Giovedì 18 giugno partiranno i due seminari dedicati alla recitazione per il cinema e alla storia dell'arte: Il primo piano e l'emotività del volto con l'attrice Camilla Carniello, e il ciclo di incontri di storia dell'arte a Padova Tiziano e le confraternite cittadine, con gli storici Giuseppe Cilione e Loredana Pavanello.

Al via dal 19 giugno un seminario di disegno dal titolo Giochi di luce, dedicato a scoprire la tecnica della lumeggiatura, con l'artista Clarissa Lionello. (Programma dettagliato degli incontri e prenotazioni al link: https://www.fantalica.com/project/art-webinar-seminari-online/).

Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA