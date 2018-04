Falsi malati, indagati 16 agenti del carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL DUE PALAZZIPADOVA Sorvegliare i reclusi del Due Palazzi a sedici guardie penitenziarie proprio non piaceva. E così, per non andare al lavoro in mezzo ai detenuti, hanno racimolato una media di 100 giorni di malattia all'anno a testa. Falsi certificati medici a pioggia con la complicità di quattro dottori, finiti anche loro nel registro degli indagati per i reati di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni. E l'altro giorno sono stati rinviati a giudizio dal Gup, un medico e due agenti carcerari.LE INDAGINIIl blitz della Squadra...