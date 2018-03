False multe e proposte osè: assessore sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA Avrebbe promesso a due ambulanti un aiuto per ottenere il permesso di posizionare le loro bancarelle in città e per annullare le multe che a breve avrebbero ricevuto. Multe in realtà mai elevate dai vigili. Il tutto in cambio di sesso, come lasciavano intendere le avance che le due avrebbero ricevuto in più occasioni, anche via Sms. Per questo l'assessore al commercio di Cittadella, Filippo De Rossi, 35 anni, eletto nel 2016 con la lista civica Forza Cittadella a sostegno dell'attuale sindaco leghista, Luca Pierobon, è...