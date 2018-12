Falsa funzionaria di banca deruba in casa un 93enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASALE DI SCODOSIALei si presenta alla porta di casa spacciandosi per un'addetta della banca. Lui, che ha 93 anni, è quasi completamente sordo e vive da solo, la accoglie in casa assecondando le sue richieste. Peccato però che la donna sia una truffatrice intenzionata a derubarlo. Un proposito che martedì pomeriggio, in viale Ungheria a Casale di Scodosia, si è trasformato in realtà: la malvivente, infatti, è riuscita ad arraffare da un cassetto una busta con dentro ben 800 euro in contanti, una cifra che l'anziano aveva prelevato pochi...