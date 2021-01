Era stato uno dei primi a credere nello sviluppo del distretto del mobile. E grazie alla tenacia e alla lungimiranza, la sua azienda oggi esporta sedie in tutto il mondo. Luigino Faggion, uno degli imprenditori più noti di Casale di Scodosia, è morto sabato mattina a 72 anni al Covid hospital di Schiavonia. Il virus, contratto a inizio dicembre, gli è stato fatale nonostante la buona salute e il fisico atletico. La sua scomparsa ha lasciato un senso di incredulità e smarrimento non soltanto in paese ma anche nell'ambiente della caccia, sua grande passione insieme all'addestramento dei suoi amati segugi. Membro di Federcaccia e della Sips (Società italiana pro segugio), partecipava con i suoi cani a gare nazionali, ottenendo premi e buoni piazzamenti. Risultato positivo l'8 dicembre, Faggion è entrato in ospedale una decina di giorni dopo con febbre e polmonite. Nelle ultime settimane il suo quadro clinico si è aggravato al punto tale da renderne necessaria l'intubazione in Terapia intensiva. Poi il tragico epilogo. Sposato in seconde nozze con Lodomilla, il 72enne lascia nel dolore la moglie e i cinque figli: Beatrice, Olivo, Elena, Giacomo e Marta. Luigino Faggion aveva fondato l'omonimo mobilificio nel 1971 specializzandosi poi nella produzione di sedie. Come altri suoi compaesani, aveva investito nell'attività in cui credeva portandola avanti insieme ai figli, mosso dallo spirito operoso e audace che lo ha sempre contraddistinto. Aveva aperto anche una filiale in Romania per la produzione di semilavorati prima di cedere il testimone ai figli Beatrice e Olivo, in un passaggio generazionale accompagnato anche dal cambio di nome: Faggion Sedie srl. Nonostante la pensione, il 72enne continuava comunque a dare una mano in azienda, tenendo i rapporti con i fornitori. «Papà era un entusiasta, nella vita e nel lavoro racconta la figlia Beatrice . Solare, energico, disponibile con tutti: una di quelle persone che ti rimangono nel cuore. Infatti in queste ore ci stanno arrivando centinaia di messaggi anche dall'estero». Profondo cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale. «Luigino era un uomo dal carattere forte ma con un grande cuore afferma la vicesindaca Vanna Arnese - Casale perde un imprenditore lungimirante, un padre innamorato della sua famiglia, un amico del quale in molti sentiranno la mancanza». Il funerale mercoledì alle 15.30 nella chiesa di Casale.

