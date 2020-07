ASSINDUSTRIA

PADOVA Un calo del 6,5% su base annua dell'export, quantificato in una sforbiciata di quasi 380 milioni di euro. È l'effetto Covid nelle province di Padova (-8,3%) e di Treviso (-5,1%) nel primo trimestre 2020. Un dato che potrebbe anche crescere nel primo semestre per effetto del periodo di lockdown. Ma che non frena, anzi dà impulso alla capacità di reazione delle imprese, tra le più attive in Italia sul fronte delle vendite all'estero, ed impegnate con forza a riorganizzare le proprie produzioni e i rapporti con i mercati esteri.

A conferma della vocazione all'export delle nostre aziende la partecipazione di oltre 500 imprenditori ed export manager al primo dei tre webinar di approfondimento sull'origine delle merci organizzati da Assindustria Venetocentro, in programma oggi. Un tema di forte attualità e importanza, anche alla luce delle recenti nuove disposizioni sullo status di esportatore autorizzato e l'entrata in vigore del nuovo processo di rilascio delle prove di origine.

«Conoscere le regole che determinano l'origine delle merci e saperle gestire autonomamente - rimarca Assindustria - rappresenta oggi una condizione imprescindibile per tutte le imprese che aspirano ad essere competitive sui mercati internazionali, laddove l'origine delle merci può diventare un punto di forza nelle decisioni di strategia commerciale. Dall'origine dipende infatti, il trattamento doganale delle merci, sia per l'applicazione delle misure di salvaguardia, sia per l'imposizione daziaria più o meno favorevole, in ragione di accordi preferenziali stipulati dall'Unione Europea con determinati Paesi terzi.

Il primo webinar si svolgerà oggi dalle ore 10 alle ore 12. Ad approfondire gli aspetti generali sull'origine delle merci con un focus sulle regole del cumulo, interverranno le doganaliste Samuela Mestieri e Marica Mestieri, consulenti in commercio internazionale. Il secondo si svolgerà mercoledì 16 settembre sul tema Eur1 - Eurmed, lo status di esportatore autorizzato e la procedura per ottenere l'autorizzazione, gli accordi recenti conclusi dall'Ue con Canada, Giappone, Singapore, Vietnam.

