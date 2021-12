LA SITUAZIONE

PADOVA «L'economia padovana può guardare con fiducia al 2022, nonostante tutto». E dentro quel «nonostante tutto» ci sono le incognite sanitarie legate alla pandemia, le difficoltà dei mercati, l'aumento dei costi delle materie prime e la carenza di personale. Gli ostacoli sono tanti ma il tessuto produttivo padovano si affaccia al nuovo anno con un bilancio comunque positivo. A tirarlo è Confapi, associazione di categoria che raggruppa le piccole medie imprese, dopo il tradizionale incontro di Natale al castello di San Pelagio.

Il centro studi Fabbrica si concentra sul terzo trimestre del 2021 e dice che le imprese attive nel settore manifatturiero sono salite a 13.326, con un aumento di 118 rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso. Ma è soprattutto dalla voce esportazioni che arrivano i segnali più incoraggianti: nello stesso trimestre quelle complessive della provincia (relative ad ogni tipo di settore produttivo) hanno toccato un volume d'affari di 8,1 miliardi mentre nel 2019 si fermavano a 7,8. L'aumento è del 6,4%.

L'OCCUPAZIONE

Positivo anche il saldo relativo ad assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro: nel periodo compreso fra gennaio e novembre Padova registra +9.308 posizioni mentre due anni fa si registrava un +6.550.

A tutto questo fa però da contraltare la cronica difficoltà delle imprese di trovare dipendenti adeguati alle esigenze di un mercato sempre più votato alla tecnologia e alla specializzazione. A Padova su 2.150 nuovi ingressi di operai specializzati previsti entro febbraio dalle aziende, nel 48,5% dei casi i datori di lavoro denunciano difficoltà di reperimento legate principalmente alla mancanza di candidature e alla preparazione non idonea.

LA RIPRESA

«La ripresa nella produzione è evidente e mette l'Italia ai primi posti in Europa. È chiaro che dovremo far fronte a diversi problemi, in primis quello relativo ai dati dei contagi che ovviamente preoccupano, ma i risultati della campagna di vaccinazione sono importanti» commenta il presidente Carlo Valerio leggendo i numeri elaborati su fonte Unioncamere del Veneto, Camera di commercio, Istat, Regione Veneto e Veneto Lavoro.

«Noi come Confapi auspichiamo l'introduzione dell'obbligo vaccinale - prosegue - e comunque saremo sempre in prima fila per rendere le nostre fabbriche una bolla sicura, dove si coniugano necessità produttive con salute, sicurezza e benessere delle persone».

LA NOVITÁ

Della ripartenza farà parte anche Confapid, il gruppo delle imprenditrici aderenti a Confapi Padova, appena costituito. A guidarlo sarà Patrizia Barbieri (Silma) e con lei sono in prima linea Silvia Bilato (Geremia Lubrificanti), Marta Ceschi (Dhyna - Natural Leaf Tea), Siwa Comacchio (Siwa Soft Style Home), Sandra Costantin (New Centro Ford), Giada Martini (Fragomeni Group) Antonia Perozzo (CTP Perozzo Impianti) e Stefania Pizzolato (Anthea).

Barbieri ricorda come oggi le imprese femminili rappresentino «il 20% sul totale delle imprese patavine» e come siano tanti i nodi da affrontare «perché le donne scontano un basso tasso di occupazione, devono fare i conti con un'alta percentuale di contratti part time, un'elevata differenza salariale, difficili possibilità di carriera e un basso accesso alla formazione Stem».

GLI INTERVENTI

Molto applaudito l'intervento in videocollegamento del presidente nazionale Maurizio Casasco, che ha citato «Padova e il Veneto come esempio da seguire nel Paese». L'evento ha visto poi la consegna dei diplomi di S.Pa.D.A. (la scuola padovana di alta formazione aziendale) da parte del professor Francesco Zen, responsabile scientifico di questo progetto e docente di Economia degli intermediari finanziari al Bo. Sul palco, accolti dal direttore di Confapi Davide D'Onofrio, l'assessore padovano Antonio Bressa, il consigliere regionale Luciano Sandonà e il presidente della Camera di commercio di Padova Antonio Santocono.

LE CATEGORIE

Il presidente di Unionmeccanica Padova Andrea Tiburli ha presentato i dati relativi al settore manifatturiero dove si registra appunto un'importante crescita di imprenditori coraggiosi. Spazio poi alla referente del gruppo Esportatori di Confapi Gianna Pamich, per fare luce sui numeri positivi di un export che sta trainando la ripresa nel Padovano e più in generale in tutto il Veneto. C'era anche Jonathan Morello Ritter, Commissario nazionale di Confapi al turismo. Un comparto che invece - viste le continue restrizioni - fa ancora fatica a decollare. Letteralmente.

Gabriele Pipia

