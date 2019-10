Ex Vescovi, 7 indagati: spuntano le nuove leve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA L'occupazione della ex torrefazione Vescovi è costata l'iscrizione sul registro degli indagati a sette attivisti del Cpo Gramigna. Volti già noti, in particolare cinque di loro si possono definire degli specialisti di scontri di piazza con la polizia e di occupazioni abusive. A incastrarli ci hanno pensato gli uomini della Digos, guidata da Giovanni De Stavola, con appostamenti e video dove vengono ritratti mentre organizzano concerti e assemblee politiche all'interno dello stabile di via Vicenza. Edificio che domenica...