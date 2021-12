LA NOMINA

PADOVA Cambio della guardia nel Comitato dei Sindaci della ex Ulss 16: Davide Gianella, primo cittadino di Piove di Sacco prende il posto di Alessandro Bisato, già sindaco di Noventa Padovana, che ha cessato l'incarico qualche mese fa, all'ultima tornata delle comunali.

«Mi lusinga essere stato nominato all'unanimità da parte dei colleghi sindaci, circostanza che mi porta una grande responsabilità che cercherò di onorare al meglio», sono le prime parole di Gianella, che è stato proposto per l'importante incarico dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che ha ringraziato Bisato per l'impegno profuso ed il lavoro svolto nel coordinamento del Comitato degli ultimi anni. Entra nell'esecutivo, al posto del comune di Noventa, che appartiene al Distretto 1, il comune di Cadoneghe con il sindaco Marco Schiesaro. «Nel Comitato della ex Ulss 16 c'è sempre stata grande partecipazione, condivisone e anche alla fine una sintesi - prosegue Gianella - il momento è molto complesso, e come sempre i sindaci sono pronti a svolgere il loro ruolo in prima linea». Il nuovo presidente del Comitato dei sindaci dell'ex Ulss 16 traccia anche lo scenario aggiornato dell'attuale situazione: «L'incidenza del contagio supera i 350 casi per 100milaabitanti (374 su 100milaabitanti) stiamo arrivando a circa 1000 nuovi positivi al giorno, nonostante una media provinciale di 84% di cittadini vaccinati. La domanda che merita risposta, è ma allora, il vaccino serve?», si chiede Davide Gianella. «La risposta è sì, visto che l'anno scorso in questo periodo, l'incidenza superava i mille casi per 100mila abitanti, il numero dei ricoverati era superiore di otto volte rispetto a quello odierno e quello dei decessi nove volte rispetto all'attuale. Altro dato -prosegue il sindaco di Piove di Sacco- l'80% degli attualmente ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato, mentre il 20% è vaccinato, ma presenta gravi patologie pregresse o si tratta di persone immunodepresse. Si aggiunga cosa accadeva l'anno scorso, senza vaccinazioni: vi erano anche importanti focolai nelle Rsa, dove il vaccino oggi si dimostra efficace nell'aiuto, come difesa dall'attacco pandemico».

Gianella poi richiama quanto affermato dal direttore dei Servizi sociali dell' Ulss 6 Euganea Maria Chiara Corti: «La responsabile ha ricordato che la vaccinazione non azzera il rischio di infezione da Covid, ma lo riduce grandemente sia nelle probabilità, sia nei possibili effetti gravi». Gianella si è anche soffermato sulla difficile situazione in cui si trova l' azienda sanitaria locale a livello informatico: «Per quanto riguarda le problematiche relative all'attacco hacker all'Ulss 6, sono in corso i graduali ripristini, pur permanendo disservizi. Le prenotazioni vaccinali rimangono valide, così come continueranno ad essere garantiti i tamponi nei centri preposti. Quanto prima, verranno riattivati anche i centri prelievi. Infine, non meno importante -conclude Davide Gianella- proseguono le progettualità relative alle case di Comunità organizzate sul territorio con il principio hub e spoke: nella ex Ulss 16 ne sono previste tre hub, una per ciascun distretto, oltre a sette spoke distribuite nei vari distretti».

Nicola Benvenuti

