Sono conclusi i sopralluoghi dei tecnici dell'Arpav all'ex ospedale di Monselice, finalizzati alla sua riapertura nel caso in cui l'emergenza sanitaria la rendesse necessaria. I tecnici hanno lavorato alacremente nei giorni scorsi per verificare lo stato degli impianti elettrici, la rimessa in esercizio di montalettighe e ascensori e l'efficacia dei sistemi di circolazione dell'aria. Nella struttura di via Marconi sono stati effettuati campioni d'aria per rilevare polveri e sostanze organiche, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza del microclima. Dopo i prelievi dei campioni, le analisi chimiche sono state eseguite dal laboratorio regionale dell'Agenzia. L'Arpav, del resto, in questi giorni non ha mancato di dare il proprio contributo per fronteggiare l'emergenza, mettendo a disposizione personale e competenze. L'attività di verifica attuata all'ex ospedale si è svolta però anche con il prezioso supporto della Protezione Civile e del Servizio sanitario della Regione del Veneto. L'ospedale dismesso è insomma davvero pronto ad aprire i battenti. Nonostante le istanze del territorio e i solleciti dei sindaci della Bassa che chiedono che nel vecchio ospedale venga ripristinata l'attività sanitaria ordinaria, le intenzioni della Regione sembrano ben diverse. La struttura di via Marconi viene infatti considerata come un presidio da destinare all'emergenza Covid qualora si verificasse un ulteriore picco di contagi. Una risposta ufficiale in tal senso, però, non è ancora stata comunicata ai sindaci della Bassa.

