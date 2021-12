LA NOVITÀ

PADOVA Il progetto definitivo è stato approvato. Ed è l'epilogo di un iter lungo e complesso. L'ultimissimo passaggio, cioè il sì all'elaborato esecutivo, previsto a gennaio, sarà una semplice formalità, propedeutica all'avvio dei cantieri, già fissato per metà febbraio. Ci sono date e modalità certe, infatti, per l'insediamento di Leroy Merlin, il colosso francese del bricolage, nei 16 mila metri quadrati di superficie della Cattedrale Davanzo, vincolata dalla Soprintendenza, all'ex Foro Boario di Corso Australia, in quanto ieri la giunta ha approvato la delibera presentata dall'assessore Andrea Colasio che autorizza appunto la realizzazione all'ex macello della cittadella del fai da te, che per i transalpini rappresenterà il negozio più grande d'Italia.

A fianco, ma all'esterno, verrà ricavato un enorme magazzino di stoccaggio delle merci, mentre nell'area adiacente sorgerà un parcheggio a raso, che però, come prescritto dal vincolo paesaggistico, non modificherà l'assetto attuale della Cattedrale monumentale, in quanto non potranno essere inserite nuove superfici drenanti ed aree verdi, in maniera da non compromettere la visione dell'immobile. E proprio quest'ultima clausola è una delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, contenute appunto nella delibera che ha per oggetto il progetto definitivo.

L'investimento sarà di circa 40 milioni di euro, e comprende pure una serie di significativi interventi inerenti la viabilità, tra i quali la costruzione di un ponte (9 milioni il costo) che dallo stadio Euganeo oltrepasserà la tangenziale per raccordarsi poi con l'area da 200mila metri quadrati; una diversa sistemazione dell'attuale svincolo per raggiungere anche il PalaGeox, e l'allestimento di una rotonda per chi accede provenendo da Bologna.

Determinante per sbloccare la situazione era stato il parere positivo della giunta regionale a cui spetta il pronunciamento per le superfici di vendita superiori ai 15mila metri quadrati, un passaggio che ha portato poi al rilascio da parte di Palazzo Moroni della concessione edilizia, che prevede il massimo rispetto per l'esistente e quindi, per esempio, il caratteristico soffitto, continuerà a essere visibile. Qui sorgerà pure il Distretto economico solidale, come richiesto da Agenda 21.

Inoltre, gli accordi presi con Palazzo Moroni (oltre al sindaco Sergio Giordani e a Colasio, sono stati coinvolti anche gli assessori Antonio Bressa e Andrea Ragona), e messi nero su bianco nella convenzione, prevedono che Leroy Merlin assuma 200 lavoratori residenti a Padova e in provincia, e che nella realizzazione dei lavori siano coinvolte anche un'ottantina di imprese locali. La multinazionale, poi, sborserà un milione di oneri di urbanizzazione, e verserà 167mila euro a sostegno delle politiche in favore dei negozi di vicinato.

«È stata un'operazione lunga - ha commentato Gaetano Sirone, consulente per Padova di Leroy Merlin - ma alla fine si è arrivati a una conclusione molto positiva perchè, senza consumo di suolo, si va a recuperare un edificio sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza, riadattandolo a funzioni diverse. Non possiamo che essere soddisfatti, quindi, che dopo tanti anni venga data nuova vita all'ex Macello. E non va dimenticato che tra una cinquantina d'anni, cioè quando scadrà la concessione, verrà restituito alla città, ma non nelle condizioni di degrado in cui versa ora, bensì rimesso a nuovo e manutentato». «Tante volte - ha concluso l'ex assessore al Bilancio - ho temuto che il progetto non sarebbe andato a buon fine, ma l'amministrazione ha perseverato e anche Leroy Merlin non ha mollato. Credo che si tratti di una grande operazione di cui beneficerà tutta Padova, e quel comparto ora degradato, diventerà un catalizzatore di attività positive».

Nicoletta Cozza

