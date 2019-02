Ex discarica sotto il bacino idrico: si cerca un'altra area

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPODARSEGOUn articolato progetto di difesa idraulica a beneficio della frazione di Bronzola di Campodarsego rischia ancora una volta di non decollare. I residui di una ex discarica infatti consigliano il Comune di modificare progetto e luogo. Quattro anni fa il Comune aveva acquistato un'area con lo scopo di realizzarvi una vasca di laminazione e mettere in sicurezza idraulica alcune zone che regolarmente si allagavano quando il fiume Tergola esondava. Per mantenere sempre nella massima efficienza tutti gli impianti irrigui e per garantire...