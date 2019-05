Ex commesse Rinascente: «Noi, alla ricerca di un posto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAPADOVA A due mesi e mezzo dalla chiusura, dei 39 ex lavoratori della Rinascente hanno trovato un nuovo impiego in quattro. Per gli altri qualche colloquio, mentre in un caso a una lavoratrice laureata, che in passato ha ricoperto incarichi di responsabilità all'interno del gruppo (che attualmente fa capo al colosso thailandese Central group) è stato proposto di prendere servizio in una bottega di frutta e verdura gestita da un commerciante arabo all'Arcella.E sale la tensione tra gli ex lavoratori del grande magazzino che si...