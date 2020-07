L'INTERVENTO

PADOVA L'estate culturale è salva. Recuperata in extremis, ma quasi interamente. A consentire che in centro e nei quartieri restino confermati molti degli eventi programmati prima che scoppiasse l'emergenza-Covid, è stata la Fondazione Cassa di Risparmio che ha stanziato per questa voce 728mila euro, a fronte degli 890mila chiesti dal Comune, che le aveva lanciato un sos per non cancellare le manifestazioni fissate da oggi ai primi mesi dell'anno prossimo. E che hanno una valenza ancora più importante in questo momento in cui non tutti possono permettersi di partire per le ferie. A fare il punto sulla situazione sono stati ieri in Municipio Gilberto Muraro, presidente della Fondazione stessa, Andrea Colasio, assessore alla Cultura, e il capo settore Federica Franzoso, i quali hanno argomentato le scelte davanti a una nutrita rappresentanza di gruppi e associazioni che saranno protagonisti delle varie iniziative.

IN MUNICIPIO

Colasio ha ricordato che Sergio Giordani denuncia spesso le difficoltà economiche di Palazzo Moroni, dove c'è un buco di 27 milioni causato dalla pandemia, a fronte del fatto che lo Stato non ha ancora provveduto a rifinanziare lo squilibrio. «Eravamo disorientati - ha osservato l'esponente della giunta - perchè dalle casse comunali non potevano certo uscire i soldi per mantenere la programmazione. Abbiamo avviato una strategia che prevede che le politiche della cultura ruotino prevalentemente attorno a un principio di sussidiarietà, per cui negli anni si sono selezionate delle attività che ormai hanno una storia consolidata e che vedono protagoniste realtà associative che, in collaborazione con il Comune, implementano le politiche della cultura. Io avevo già comunicato loro che probabilmente quest'anno non si sarebbe fatto nulla. La Fondazione in questi mesi ha svolto un lavoro fondamentale di sostegno alle politiche sociali, giusto obiettivo prioritario. Ora, però, con uno sforzo incredibile, e cogliendo la nostra disperazione, ha voluto concedere un investimento importante, che ci permette di mettere in moto molti eventi, in formato ridotto, ma il collasso è stato evitato. E facendo cultura, si fa anche economia».

IL PRESIDENTE

Muraro, invece, ha spiegato: «Non possiamo sottrarci al dovere di dare un aiuto. In consiglio ci siamo posti la domanda su come agire, perché da un lato è imprescindibile il dovere di mettere a disposizione delle future generazioni questo patrimonio che siamo chiamati a gestire, e dall'altro ci rendiamo conto che non possiamo sottrarci al dovere di aiutare il territorio in questo frangente drammatico. Il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione hanno deciso di spendere di più rispetto a quanto la situazione borsistica avrebbe consigliato. E abbiamo un fondo di stabilizzazione delle erogazioni che ce lo consente. Per fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale creata dal Coronavirus, avevamo messo a disposizione 20 milioni di euro. Poi, con uno sforzo ulteriore, compiuto perché crediamo che dopo la pandemia sia giusto puntare sul lavoro e che un'attenzione particolare vada alla cultura, abbiamo deciso un'erogazione al Comune di 728.000 euro, a fronte di una richiesta di 890.000 che incontra quindi quasi la totalità della domanda sul fronte culturale. Guardo con grande piacere alla possibilità di tornare alla normalità al più presto e il programma culturale che abbiamo sostenuto supera le più rosee speranze. Mai avrei pensato qualche settimana fa che il Comune riuscisse a presentare un calendario di attività che risente in maniera limitata della situazione che stiamo vivendo. Questo ci dà speranza: la cultura ci indica la direzione e ci dà gioia di vivere, ed è giusto cominciare da qua».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA