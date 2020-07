LA CRITICA

PADOVA Coalizione civica boccia i grandi eventi di Colasio, Van Gogh compreso. «All'inizio di aprile abbiamo consegnato, come gruppo di lavoro Cultura di Coalizione civica per Padova, sedici proposte all'assessore alla Cultura Andrea Colasio e al sindaco Sergio Giordani come spunti concreti per stimolare la ripresa delle attività culturali e per sostenere gli operatori e le operatrici della cultura, in gravissime difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso ha spiegato il popolo arancione - Successivamente abbiamo aperto la discussione in un dibattito pubblico. Ne sono emerse nuove idee e ulteriori proposte, che hanno integrato il nostro documento iniziale. Abbiamo anche depositato una mozione che ha fatto tesoro di questo percorso ha aggiunto Coalizione Ad oggi, tuttavia, restano ancora da avviare i percorsi idonei a sviluppare alcune proposte espresse nel dispositivo che riteniamo essenziali per un cambio di passo nel segno di una programmazione culturale condivisa e di pari opportunità verso tutte le realtà capaci di offrire contenuti di qualità. Il più urgente ci appare la convocazione del Tavolo tecnico istituzionale a regia comunale, cui far sedere tutti i rappresentanti dei diversi settori culturali presenti in città».

«Apprendiamo, però, in questi giorni di una serie di iniziative che non sembrano segnare alcuna soluzione di continuità rispetto al passato, come il finanziamento per più di 700. 000 euro dei progetti Castello festival e Girovagarte ha concluso - lo stanziamento di 1,3 milioni per il rilancio turistico della città, secondo criteri rivolti più ad attrarre un turismo di massa che all'incentivo di un turismo di qualità e di prossimità, come invece auspicato nella stessa mozione; la revoca della proroga della mostra su Belzoni, con ricadute negative sugli operatori culturali già in crisi a causa dell'emergenza sanitaria, in favore del recupero di una grande mostra, che promette ancora una volta indotto di massa più che offerta culturale di qualità». E qui la bocciatura alla rassegna dedicata a Van Gogh è chiara.

