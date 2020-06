L'INCHIESTA

PADOVA Attraverso un complesso sistema di fatture false, servendosi di una ventina di aziende di facciata, hanno fatto affari d'oro con la vendita di pellet evadendo l'Iva per 10 milioni di euro. All'alba di venerdì la Guardia di finanza di Padova, su mandato della procura di Rovigo, ha notificato sette misure cautelare (due arresti e cinque obblighi di firma) eseguendo 51 perquisizioni in sette regioni nell'ambito dell'indagine Pupari 2.0. Al vertice dell'organizzazione c'è Giuseppe La Rosa, 56 anni, di origine palermitana ma residente a Megliadino San Vitale, pregiudicato ed ex collaboratore di giustizia con precedenti per associazione mafiosa (era legato a Cosa Nostra) e omicidio. Lui è finito in carcere mentre la figlia Rosanna, ventinovenne residente sempre a Megliadino, è ora ai domiciliari.

GLI ALTRI

Sono sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione altre cinque persone. Sono Andrea Cesaro di Borgo Veneto, Roberto e Danilo Sponchiado (padre e figlio, residenti reciprocamente a Quarto d'Altino e a Treviso), Christian Pattis di Castelrotto (Bolzano) e Nicola Silvestrini di Legnaro (Verona). Quest'ultimo era il commercialista dell'associazione. Indagati anche Giancarlo Miolato di Casale di Scodosia, Mirko Guerra di Montagnana, Alessandro Zanin di Ponso, Stefano Gennaro di Masi, Loris Boseggia di Cologna Veneta (Vicenza), Gianluigi Zanconato, Saimir Ajllaibej e Adriatik Lecini di Castagnaro (Verona), Francesco Alberto Dall'Osto di Thiene (Vicenza), Roberto Villa di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Tiziana Fiorentini di Bentivoglio (Bologna), Jonni Angelini di Rimini, Luigi Fiorini di San Benedetto Po (Mantova) e Michele Lo Greco di Palermo.

L'INTERDITTIVA

«L'indagine è partita nel 2018 spiega il colonnello Fabio Dametto, comandante della Guardia di finanza di Padova con una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Padova nei confronti di una società riconducibile al siciliano. Abbiamo scoperto un'associazione a delinquere dedita alla commissione di reati fiscali organizzata e diretta da una persona che ha dei precedenti penali per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per delitti di sangue perpetrati in Sicilia. Dove c'è frode fiscale, c'è anche concorrenza sleale».

IL METODO

Quelle messe in pratica erano le classiche truffe Carosello. Il meccanismo è diffuso su questa merce dal 2015, quando l'iva sul pellet è passata dal 10 al 22%. Un esempio? Un fornitore comunitario deve vendere il pellet ad una società italiana. In tale operazione viene frapposta una società cartiera italiana fittizia. Questa acquista il bene dal fornitore in regime di reverse charge, quindi senza Iva. Subito, rivende il bene all'altra società italiana, effettiva, applicando l'Iva ordinaria al 22% che però poi non viene versata. L'acquirente, tuttavia, può comunque detrarre l'Iva ottenendo quindi un credito derivante da falsa fattura. Giuseppe e Rosanna La Rosa erano entrambi amministratori di fatto di diverse società fittiziamente intestate a diversi prestanome. Il meccanismo adottato per evadere l'Iva, attraverso l'interposizione fittizia di un rilevante numero di società cartiere e l'omesso versamento dei tributi dovuti, permetteva a padre e figlia non solo di evadere le tasse ma anche di immettere sul mercato il prodotto a prezzi assolutamente concorrenziali, strappando così alle imprese oneste le commesse. Il pellet era destinato a note catene della grande distribuzione, del fai da te e del bricolage presenti con i loro punti vendita su tutto il territorio nazionale.

LE DICHIARAZIONI

«Dal 2015 in avanti il gruppo criminale ha utilizzato classiche modalità di frode dette Carosello conferma il tenente colonnello Vittorio Palmese, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova -. Dalle indagini è emerso che un uomo, che precedentemente dichiarava redditi per cinquemila euro l'anno, si è prestato a fornire la sua faccia per intestare fittiziamente beni riconducibili al principale indagato. Quando compare il mafioso, questo soggetto si trasforma e inizia a mostrare capacità imprenditoriali. Da lavori saltuari, passa a gestire bar e acquistare tabaccherie. Questo è un segnale interessante. Le organizzazioni criminali, attraverso la possibilità di foraggiare persone che non avrebbero capacità finanziarie, riescono a gestire attività economiche all'interno del tessuto sano».

Elisa Fais

