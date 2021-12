IL COMPARTO

PADOVA «Giovanni, non vado dal barbiere neanche io». Per il settore il momento più duro è stato quello del lockdown del 2020 e la frase del presidente Mattarella rimarrà impressa nella memoria di quel periodo terribile. Ora, a quasi due anni dall'inizio della crisi legata alla pandemia, Confartigianato rende noti i risultati di uno studio sui saloni di acconciatura ed estetica. Il 53% dei padovani fruisce dell'acconciatore con la stessa frequenza che aveva prima della pandemia, mentre il 4% degli intervistati ha dichiarato di recarsi nel proprio salone di fiducia addirittura più frequentemente rispetto al passato.

Un dato rilevante è però rappresentato dalla percentuale dei padovani che hanno dichiarato di recarsi dai professionisti della bellezza meno volte rispetto al passato: 42% degli intervistati.

LE CAUSE

Il motivo principale riguarda la prolungata chiusura dei saloni, che nel 2020 hanno dovuto abbassare le serrande per oltre sessanta giorni a causa delle misure di contenimento del Covid. Ma dalle risposte emergono anche altre motivazioni: il 25% teme di contrarre il virus dagli altri clienti oppure dal personale del salone. Il 7% ha deciso di dedicare meno tempo alla cura dei propri capelli perché sono venute meno molte occasioni di socialità. Il 5,7% dichiara di avere meno tempo per se stesso, mentre la stessa percentuale lo reputa meno importante di prima.

IL CONFRONTO

La ricerca, finanziata da Ebav (ente bilaterale per l'artigianato veneto) ha evidenziato una situazione diversa per quanto riguarda i centri estetici. Nel Padovano il 50% degli intervistati ha dichiarato di recarsi dall'estetista con la stessa frequenza rispetto al passato, mentre il 9,3% lo frequenta addirittura di più rispetto alla fase pre pandemia. Il 40% degli intervistati, invece, usufruisce di trattamenti estetici con una frequenza inferiore.

«Come tanti colleghi -afferma Ennio Mazzon, presidente del Sistema di categoria Acconciatura ed estetica di Confartigianato Imprese Padova - ho provato un senso di forte smarrimento all'arrivo della pandemia che ci ha costretto alla chiusura già ad inizio 2020 e a più riprese. La forza del nostro mestiere è quella di trasmettere benessere e quindi fiducia, e con questa prospettiva abbiamo tutta l'intenzione di guardare avanti: la pandemia ci ha insegnato molte cose e ci deve stimolare a migliorare, ad esempio osservando i nuovi bisogni dei nostri clienti. La ricerca di mercato che abbiamo commissionato ha il duplice scopo di comprendere cosa si aspettano i consumatori».

IL PANORAMA

Nel settore dell'acconciatura e dell'estetica in provincia di Padova operano 2.224 imprese (1.535 acconciatori, 689 centri estetici), che occupano 4.524 addetti (3.247 nell'acconciatura e 1.277 nell'estetica). L'Ufficio studi di Confartigianato Padova ha stimato una perdita di oltre 16 milioni durante il lockdown. Ma un dato rassicurante è rappresentato dal rapporto di fiducia: l'88% degli intervistati ha dichiarato di non aver cambiato il proprio parrucchiere negli ultimi 12 mesi. La percentuale sale per l'estetica: il 94,5% è rimasto fedele.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA