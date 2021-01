LE AGEVOLAZIONI

PADOVA Per sostenere i clienti nel fronteggiare questo momento di difficoltà economica, EstEnergy punta ancora forte su due strumenti: «Le rateizzazioni dei pagamenti e il protocollo d'intesa con il Comune di Padova per la gestione dei pagamenti relativi alla fornitura di gas e luce alle famiglie più svantaggiate». Lo evidenzia a stessa società fornitrice di gas ed energia elettrica, di propeità del gruppo Hera, che ha scelto di supportare i clienti in difficoltà con piani di rateizzazione. «Questa opportunità - si legge in una nota diffusa ieri - si è dimostrata molto utile per i clienti: da marzo a dicembre sono state concesse 8.000 dilazioni di pagamento con un incremento del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ricordiamo che anche per il 2021 i clienti in difficoltà potranno rivolgersi agli sportelli ed al call center per richiedere dilazioni e rateizzazione dei pagamenti. Gli sportelli commerciali di EstEnergy, presenti storicamente sul territorio, continuano ad operare in piena sicurezza per i collaboratori e per i clienti, al fine di dare completa assistenza per ogni necessità collegata al contratto e alle bollette. Ogni cliente che avesse bisogno di chiarimenti - prosegue la nota - può presentarsi allo sportello, anche prenotando attraverso il call center un appuntamento in orario definito, e troverà un consulente preparato a gestire le problematiche. In particolare, per una richiesta di rateizzazione è sufficiente presentarsi prima della scadenza della bolletta e l'operatore definirà il piano di rientro, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle nuove scadenze. Sarà inoltre in grado di valutare, con la collaborazione dell'ufficio preposto, la sistemazione di arretrati più consistenti. Per chi preferisse non muoversi, è garantita altrettanta assistenza da parte di EstEnergy attraverso il numero verde».

Nel 2020 EstEnergy e il Comune di Padova hanno rinnovato il protocollo d'intesa per l'agevolazione dei pagamenti della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti economicamente svantaggiati. Da questa sinergia nasce un sistema virtuoso di aiuto ai cittadini più deboli. Le situazioni di effettivo bisogno, individuate dai servizi sociali, hanno un canale di gestione dedicato all'interno della società.

«Lo scopo principale di questa proficua collaborazione - spiega la società - è evitare la sospensione per morosità attraverso l'attivazione di un apposito fondo comunale per il saldo della bolletta o per il pagamento parziale dell'insoluto, con conseguente rateizzazione del restante seconde le modalità agevolate previste dal protocollo. Fin dal 2017, il Fondo per le famiglie bisognose a copertura dei costi delle bollette è stato sostenuto da EstEnergy attraverso donazioni. Il format #iodonoenergia, presente in varie manifestazioni, dal Natale alla Maratona, ha trasformato un gioco, a cui i cittadini hanno partecipato attivamente, in un vero e proprio contributo economico: l'energia spesa per una pedalata solidale si è trasformata in energia da donare per combattere il fenomeno della povertà energetica».

Il perdurare dell'emergenza sanitaria fa ora immaginare un 2021 con molte delle difficoltà già incontrate nel 2020 per molte famiglie. EstEnergy «tiene in considerazione la situazione ed è pronta a mettere in atto quanto già fatto nel corso dell'ultimo anno. Le basse temperature di questo ultimo mese - chiude la nota - non devono spaventare i clienti, che potranno chiedere dilazioni di pagamento anche nel periodo invernale, avere assistenza dal servizio clienti e controllare di avere una bolletta in linea con i propri consumi attraverso lo strumento dell'autolettura».



