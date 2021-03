ESTE «L'ennesima chiusura assurda. Noi negozianti siamo profondamente penalizzati, mentre i supermercati e le tabaccherie pullulano di gente a tutte le ore». É arrabbiata Marialuisa Cagnotto, titolare dell'erboristeria L'agrifoglio in un centro commerciale di Este, che da lunedì dovrà chiudere le serrande.

Ha notato un calo del fatturato durante l'anno della pandemia?

«Si parla almeno del 30% in meno. Ho dovuto mettere in cassa integrazione una dipendente, mentre l'altra collaboratrice a chiamata non ha nemmeno potuto ricevere il sostegno economico. Le difficoltà si sentono e, per quanto si provi ad essere positivi, la mazzata è dietro l'angolo. Ora chissà quanto rimarremo in zona rossa».

La sua attività si trova in un centro commerciale, come si è trovata con le chiusure nei weekend?

«Sabato in genere è la giornata dove registro un guadagno maggiore. Dover chiudere per me è pesante. Adesso entrare in zona rossa è una follia. In questo quadro delirante, l'affitto rimane sempre lo stesso. Ci sono venuti incontro per le tempistiche di pagamento, ma di fatto non è mai calato. Il governo ci impone queste condizioni e poi non ci tende la mano. I ristori non arrivano, abbiamo preso pochi euro che non sono stati sufficienti nemmeno a coprire le spese».

Quindi secondo lei questa chiusura è inutile?

«Sì, chiudere i negozi non modifica la situazione epidemiologica. Negli esercizi commerciali si rispettano le regole».

E.Fa.

